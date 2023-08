Die Berichtssaison in den USA geht langsam zu Ende. 80 Prozent der Unternehmen haben gemäss der Analyse-Firma Datatrek die Erwartungen bisher übertroffen. Allerdings konnten die Aktienkurse in den letzten 7 Handelstagen kaum davon profitieren und notieren im Mittel tiefer. Dies ist primär den steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen und der momentan etwas zurückhaltenderen Stimmung unter den Investierenden geschuldet. Bei den "magischen 7" - sprich den herausragend performenden Techaktien Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - konnten bisher 3 Unternehmen mit den Abschlüssen überzeugen, während drei Unternehmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Am 23. August legt noch Nvidia seinen Quartalsabschluss vor.