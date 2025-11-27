Schlechteste Performance seit Monaten

Stablecoins sind Kryptowährungen, die darauf abzielen, den Preis eines anderen Vermögenswerts, in der Regel des US-Dollars, zu verfolgen. Die Emittenten halten Reserven an Vermögenswerten wie Bargeld und kurzfristige Staatsanleihen, um diese Bindung zu unterstützen. Der Absturz des Bitcoin-Kurses in diesem Monat hat dazu geführt, dass der Vermögenswert auf dem Weg zu seiner schlechtesten monatlichen Performance ist, seit eine Reihe von Insolvenzen den Kryptosektor im Jahr 2022 erschütterte. Der Umlauf von Tethers USDT stieg im November um rund 1 Milliarde Dollar auf 184,4 Milliarden Dollar, wie Daten von CoinGecko zeigen.