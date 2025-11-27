Die Fähigkeit des USDT-Stablecoins von Tether, seine Bindung an den US-Dollar aufrechtzuerhalten, wurde von S&P Global Ratings auf die niedrigste Stufe herabgestuft. S&P Global Ratings warnte, dass der Stablecoin bei einem Wertverlust von Bitcoin unterbesichert sein könnte.
Die Analysten des Ratingunternehmens stuften die Stabilität des Tokens am Mittwoch mit «schwach» ein, nachdem sie ihn zuvor mit «eingeschränkt» bewertet hatten. S&P sagte, dass seine Bewertung «den Anstieg der Exposition gegenüber risikoreichen Vermögenswerten in den USDT-Reserven im vergangenen Jahr widerspiegelt», darunter Bitcoin, Gold, besicherte Kredite und Unternehmensanleihen, sowie die begrenzte Offenlegung.
«Bitcoin macht jetzt etwa 5,6 Prozent des USDT-Umlaufs aus und übersteigt damit die Überbesicherungsmarge von 3,9 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Reserve einen Wertverlust nicht mehr vollständig auffangen kann», schreiben Rebecca Mun und Mohamed Damak in dem Bericht. «Ein Wertverlust des Bitcoins in Kombination mit einem Wertverlust anderer risikoreicher Vermögenswerte könnte daher die Deckung durch die Reserven verringern und dazu führen, dass USDT unterbesichert ist.»
Schlechteste Performance seit Monaten
Stablecoins sind Kryptowährungen, die darauf abzielen, den Preis eines anderen Vermögenswerts, in der Regel des US-Dollars, zu verfolgen. Die Emittenten halten Reserven an Vermögenswerten wie Bargeld und kurzfristige Staatsanleihen, um diese Bindung zu unterstützen. Der Absturz des Bitcoin-Kurses in diesem Monat hat dazu geführt, dass der Vermögenswert auf dem Weg zu seiner schlechtesten monatlichen Performance ist, seit eine Reihe von Insolvenzen den Kryptosektor im Jahr 2022 erschütterte. Der Umlauf von Tethers USDT stieg im November um rund 1 Milliarde Dollar auf 184,4 Milliarden Dollar, wie Daten von CoinGecko zeigen.
Tether bietet auch nur begrenzte Informationen über die Kreditwürdigkeit seiner Verwahrer, Gegenparteien oder Bankkontoanbieter, so Mun und Damak. Zu den weiteren Schwachstellen gehören die begrenzte Transparenz bei der Verwaltung der Reserven, die fehlende Trennung der Vermögenswerte zum Schutz vor der Insolvenz des Emittenten und die Einschränkungen bei der direkten Einlösung von USDT bei Tether.
«Tether widerspricht entschieden der in dem Bericht dargestellten Charakterisierung, die einen veralteten Rahmen anwendet, der die Art, das Ausmass und die makroökonomische Bedeutung des digital nativen Geldes nicht erfasst und Daten übersieht, die eindeutig die Widerstandsfähigkeit, Transparenz und den globalen Nutzen von USDT belegen», so Tether in einer Erklärung.
Es fügte hinzu, dass es seit 2021 vierteljährliche unabhängige Bescheinigungen über seine Reserven veröffentlicht und noch nie eine Rücknahmeanfrage eines verifizierten Benutzers abgelehnt hat.
