Operative Leistung sticht positiv heraus

Schneider fand die Jahreszahlen von Ende Januar nicht enttäuschend. Die Umsätze entsprachen dem, was der Markt angenommen hatte. Die Profitabilität fiel etwas unter den Erwartungen aus. Dies, da die Firma etwas mehr in den Vertrieb investiert, um das Wachstum voranzutreiben. «Wir denken, die Investitionen machen durchaus Sinn, denn die Firma hat über die letzten Jahre einige Produkte lanciert und will diese möglichst gut auf dem Markt platzieren», so Schneider. Zudem: In Bezug auf die Zahlen müsse man auch klar in Erinnerung rufen, dass Novartis schlussendlich das Angekündigte geliefert hatte.