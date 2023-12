Was das Rohöl der Sorte Brent anbelangt, so rechnet Strobaek hingegen mit einer Spanne von 80 bis 90 Barrel - mit Abwärtsrisiken. Hier wiederum ist man bei der DZ Bank optimistischer. Bis Ende 2024 gestehe er dem Rohölpreis eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bis in den Bereich um 95 Dollar zu - Diskussionen um ein Überschreiten der Marke von 100 Dollar inklusive, so Analyst Kulp.