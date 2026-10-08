Merck & Co.

Pharmakonzerne nutzen zunehmend Künstliche Intelligenz, um Wirkstoffe zu untersuchen oder klinische Studien durchzuführen. Merck spiele hier ganz vorne mit, um die Forschung zu beschleunigen oder die Fertigung effizienter zu gestalten. 2028 läuft das Patent für das umsatzstarke Krebsmedikament Keytruda von Merck aus. Dann komme es laut dem Experten Held auf die Pipeline an: «Die KI-gestützten Effizienzsteigerungen können hier einen echten Hebel für die Rendite der Forschungsausgaben darstellen.» Die Aktie sei wie diejenige von Alibaba moderat bewertet und biete eine solide Dividendenrendite. Seit 12 Monaten legten die Wertpapiere eine Steigerung von 60 Prozent hin.