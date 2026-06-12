Der in Zürich börsennotierte alternative Vermögensverwalter stand in den letzten Wochen unter Druck, da Zweifel an der Bewertung seiner Portfoliounternehmen aufkamen. Ein Leerverkaufsangriff im April und die Entscheidung, die Auszahlungen aus einem grossen Fonds in der vergangenen Woche zu begrenzen, trugen zu einem anhaltenden Kursverfall bei. Die Aktie ist in diesem Jahr um 29 Prozent gefallen.