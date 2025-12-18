Hintergrund ist der enorme Strombedarf von Rechenzentren, die für Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) benötigt werden. Dies hat das Interesse an der Energieversorgung durch Kernkraft neu entfacht. Nach Abschluss der für Mitte 2026 geplanten Transaktion sollen die Aktionäre beider Firmen jeweils rund 50 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Der Chef von Trump Media, Devin Nunes, und TAE-Chef Michl Binderbauer sollen das neue Unternehmen gemeinsam leiten, wie die Firmen weiter mitteilten.