Der «Convergence Long/Short Equity ETF» ist eines der erfolgreichsten Produkte in diesem Sektor. Seit der Einführung 2009 hat der ETF eine annualisierte Rendite von 14,2 Prozent erzielt. Das ist zwar etwas weniger als der S&P 500 Index, welcher es in der gleichen Periode auf einen Gesamtertrag von 15,8 Prozent brachte. Allerdings ist die Volatilität des ETF deutlich tiefer. Das lässt sich an der Kennzahl Beta ablesen, welche bei 0,58 steht. Ein Vermögenswert mit einem Beta unter eins gilt als defensiver und schwankt weniger als der S&P 500 Index, der ein Beta von eins aufweist.