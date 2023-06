"Die Halbleiterindustrie befand sich vor einem Jahr in einem zyklischen Abschwung und unsere Analyse deutet nun darauf hin, dass die Wachstumsdynamik der weltweiten Chipverkäufe im zweiten Quartal 2023 wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht haben wird. Unsere Ansicht stimmt mit den Trends überein, die von verschiedenen Akteuren in der gesamten Branche gemeldet wurden und in unserem Trendmonitor abgebildet sind", so der Vontobel-Analyst.