Versicherungsanalysten waren am Kapitalmarkttag von Helvetia am 12. Dezember bei der Beurteilung der neuen Ziele des Versicherers allerdings etwas uneinig. Negativ waren vor allem die Gewinnerwartungen für 2024, schrieb der Analyst von JP Morgan. 2024 erwartet Helvetia einen zugrundeliegenden Gewinn von rund 520 Millionen Franken, was laut seiner Einschätzung klar unter der Prognose und auch unter den Konsenserwartungen lag.