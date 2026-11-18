China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit ihrer Einrichtung als Sonderwirtschaftszone ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole geworden, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.