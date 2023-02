Konjunkturjubel nach Zinsentscheiden muss sich behaupten

Zwar drehten die drei grossen Notenbanken Fed, EZB und Bank of England in der alten Woche erneut an der Zinsschraube und deuteten an, noch nicht am Ende angelangt zu sein. Doch das Tempo dürfte angesichts der nachlassenden Teuerung abnehmen und der Zinsgipfel zumindest bei der US-Notenbank nach Meinung der Börsianer bald in Sicht sein. "Zwar konzentriert sich die Fed weiter eindeutig auf die Bekämpfung der Inflation, aber so locker ist die Notenbank seit 2018/19 nicht mehr aufgetreten", sagt Laura Frost, Investmentexpertin im Anleiheteam von M&G. "Damit ist auch klar, dass wir uns dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern." Die Hoffnungen auf ein "Soft Landing" der US-Konjunktur steigen entsprechend.