Citgroup und JPMorgan machen den US-Bilanz-Auftakt

Eröffnet wird die US-Bilanzsaison am Dienstag mit den Grossbanken Citigroup und JP Morgan. Am Tag darauf folgen unter anderem Bank of America und Goldman Sachs. Marc Decker, Co-Leiter Aktien bei der Quintet Private Bank, erwartet, dass die sich abzeichnende Deregulierung zwar die Konjunkturabkühlung in den USA abfedert, doch die Flaute im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen Bremsspuren bei den Finanzinstituten hinterlassen haben dürfte.