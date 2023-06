EZB lädt führende Köpfe nach Sintra ein

Anleger werden in jedem Fall die anstehenden Konjunkturdaten sehr genau unter die Lupe nehmen. Am Montag liegt das Augenmerk auf dem Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Die Stimmung dürfte sich im Juni eingetrübt haben, wenn die von Reuters befragten Experten mit ihrer Prognose richtig liegen: Sie sagen einen Rückgang des Barometers auf 90,7 Zähler von 91,7 Punkten im Mai voraus. Zwei Tage später gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher. Am Donnerstag stehen die deutschen Inflationsdaten an, gefolgt von den europäischen am Freitag.