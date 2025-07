So dürften der «Liberation Day» von US-Präsident Donald Trump und die damit einhergehende Verunsicherung nicht spurlos an der Deal- und Exit-Aktivität an Privatmärkten vorübergegangen sein. Die ZKB etwa rechnet mit einer Verschiebung der Verkäufe vom ersten Halbjahr in das zweite Semester 2025 oder ins Jahr 2026.