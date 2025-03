Die jüngst auf 2,8 von 3,0 Prozent gefallene Inflationsrate verringert laut LBBW-Analyst Elmar Völker zwar die Sorge, dass die Wirtschaft in eine Konsumrezession gedrängt wird: «Beim Blick in die Details hat der Preisdruck im Februar in der Tat auf relativ breiter Front nachgelassen», so seine Einschätzung. Für eine echte Entwarnung sei es aber noch deutlich zu früh angesichts der inflationstreibenden Effekte, die in den kommenden Monaten durch Trumps Zollpolitik drohten: «Wir gehen daher weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank noch für einige Zeit in einer abwartenden Haltung verharren wird.»