Die Linke führt Sondierungsgespräche über die Bildung einer Koalition. Doch selbst wenn sie eine Regierung anführen kann, die bereit wäre, Enteignungen voranzutreiben, würde das Vorhaben beinahe sicher vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden. Ebenso dürfte jeder Versuch der Bundesregierung, die Länder an der Verstaatlichung von Wohnraum zu hindern, vor Gericht landen. Damit könnte die Frage über Jahre ungeklärt bleiben.