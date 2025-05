Neuer Plan für US-Geschäft

Für das Nordamerika-Geschäft kündigte Blume einen Massnahmeplan an, an dem nun gearbeitet werde. Bereits ab diesem Jahr würden US-Töchter von den Diversitätszielen des Konzerns ausgenommen, kündigte Rechtsvorstand Manfred Döss an. US-Präsident Trump fordert ein Ende solcher Programme zur Förderung benachteiligter Personengruppen.