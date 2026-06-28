Um Kosten zu ‌senken und schneller Boden gutzumachen, wolle der Konzern nun Hard- und Software von einem neuen Partner einkaufen, anstatt sie selbst zu ​entwickeln, ​hiess es weiter. Bis Ende September ⁠solle ein Vertrag über die Zusammenarbeit ​stehen. Die Bosch-Allianz solle ⁠frühestens am 29. Juni endgültig gekündigt werden. Die Kooperation war Anfang ‌2022 als Grossprojekt gestartet worden, um im Rennen um das autonome Fahren den Rückstand auf Konkurrenten wie Tesla ‌und Mercedes-Benz aufzuholen. Mehr als 1000 Fachleute beider Unternehmen ​sollten eine gemeinsame Software-Plattform für Fahrerassistenzsysteme erarbeiten, um diese später auch anderen Herstellern anzubieten.