Doch der 58-jährige Manager hat den Umbau zur entscheidenden Bewährungsprobe seiner Amtszeit gemacht. Er will die Kosten senken und Volkswagen für eine Branche neu aufstellen, die durch Elektromobilität, Software und schnell agierende Konkurrenten aus China unter Führung von BYD grundlegend verändert wird. Aufgrund der besonderen Führungsstruktur des Autobauers kann er die Kürzungen nicht einfach anordnen. Er muss die mächtigen Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen für seine Pläne gewinnen. Niedersachsen kann bei einigen wichtigen Entscheidungen ein Veto einlegen.