Dabei sei nach Informationen von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen der französische Konkurrent Renault ein Kandidat, der einen batterieelektrischen Kleinwagen für 20'000 Euro bis 2025 auf den Markt bringen will. Die Gespräche seien aber noch in einem sehr frühen Stadium und könnten auch ins Leere führen, berichtete die Zeitung am Freitag. Sprecher von Renault und Volkswagen wollten sich demnach zu der «Spekulation» nicht äussern.