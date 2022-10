«In China und für China»

Der Schritt von VW, in China fortschrittliche Chips für lokale Modelle zu produzieren, fällt in eine Zeit, in der sich die globale Chipindustrie in einem tiefen Umbruch befindet. Die USA haben am Freitag Beschränkungen für Geschäfte mit China angekündigt, um dessen Fähigkeit zu behindern, die modernsten Chips zu entwickeln und sein Militär auszurüsten.