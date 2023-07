Partner sollen China helfen

Auf ihrem wichtigen Markt in China will Volkswagen nun mit Hilfe heimischer Partner den Rückstand aufholen. Dazu schliesst die Hauptmarke VW mit dem Autobauer Xpeng eine langfristig angelegte Zusammenarbeit in den Bereichen Elektromobilität, Software und autonomes Fahren. Unterlegt wird die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen 700 Millionen Dollar zahlt. Aus den Äusserungen am Donnerstag wurde nun klar, dass VW sich dabei Xpengs Plattform bedient. "Wir werden die G9-Plattform nutzen und sie mit Volkswagen-Technologie kombinieren", sagte Konzernchef Oliver Blume. Details seiner Chinastrategie will der Vorstand beim nächsten Kapitalmarkttag im April in Peking präsentieren.