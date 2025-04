Der Auftragseingang sei in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 74.300 Fahrzeuge gestiegen, teilte das MDax -Unternehmen am Montag in München mit. Die Jahresprognose bestätigte Vorstandschef Christian Levin: «Trotz erheblicher Unsicherheit stimmt mich der Blick nach vorn verhalten zuversichtlich».