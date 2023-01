Für den Erfolg der Elektromobilität ist die Verbreitung von Ladesäulen, vor allem von Schnellladesäulen, entscheidend. Volkswagen hat sich mit Energieversorgern zusammengetan, um den Ausbau in Europa voranzutreiben. Mit inzwischen 440.000 Ladepunkten in 27 Ländern verfügt die Lade- und Energie-Marke Elli über das grösste Ladenetz in Europa. Weltweit sollen es bis zur Mitte des Jahrzehnts 45.000 Ladepunkte werden. Zuletzt waren es rund 15.000 Ladepunkte. Zum Vergleich: Mercedes-Benz will in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten bis 2030 mehr als 10.000 Schnellladestationen errichten. Der US-Elektroautobauer Tesla betreibt weltweit bereits mehr als 40.000 Supercharger, also Ladeplätze. Eine Ladestation umfasst in der Regel zwei oder mehr Ladepunkte, je eine Steckdose oder ein fest eingebundenes Kabel.