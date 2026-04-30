Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG hat im ersten Quartal angesichts der Probleme in China und Zollkosten in den USA einen weiteren Gewinnrückgang eingefahren. Das operative Ergebnis des mehrheitlich zum VW -Konzern gehörenden Unternehmens lag mit 595 Millionen Euro gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert, wie Porsche am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Grössenordnung gerechnet. Die im MDax notierte Aktie reagierte nachbörslich wenig. Auf der Handelsplattform Tradegate lag die Vorzugsaktie 0,3 Prozent im Plus zum Xetra-Schluss.