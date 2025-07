So dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnismarge 2025 bei 6,0 bis 7,0 Prozent landen, teilte der MDax-Konzern am späten Donnerstagabend mit. Bisher war das Unternehmen von 7,5 bis 8,5 Prozent ausgegangen. Die Aktie fiel am Freitag deutlich zurück.