Blume hatte im März bei der Bilanzvorlage angekündigt, an einem neuen «Zielbild Volkswagen Konzern 2030» zu arbeiten. Denn, so Blume damals: Das Geschäftsmodell, «was uns über Jahrzehnte getragen hat», funktioniere nicht mehr - nicht bei VW, nicht in der Branche und auch nicht in Deutschland insgesamt. Dem wolle VW mit seinem neuen Zielbild begegnen. Dabei gehe es auch um Kosteneffizienz, so Blume damals: «Wir werden jeden Stein umdrehen. Das geht über alle Kostenarten.»