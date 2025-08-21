Konkret sank der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung im ersten Halbjahr um 3 Prozent auf 250,8 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag bekanntgab. Unter dem Strich ging der Konzerngewinn ebenfalls um 3 Prozent auf 214,6 Millionen Franken zurück. Dies war jedoch immer noch das drittbeste Ergebnis in der Bankengeschichte, nach den Rekorden in den beiden Vorjahren.