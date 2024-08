In Bezug auf den Ausblick zeigt sich die Bank relativ zuversichtlich. Sofern es zu keiner Verschlechterung der Wirtschaftslage und der Entwicklung an den Finanzmärkten kommen sollte, rechnet sie im zweiten Halbjahr mit einem ähnlichen Geschäftsgang wie in den vergangen Halbjahren. Zudem bestätigte die BCV die Prognose von Anfang Jahr, dass das Jahresergebnis 2024 unter dem Rekordniveau von 2023 ausfallen wird.