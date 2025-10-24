Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. «Das Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten für das kommende Jahr hat sich weiter verschlechtert und liegt auf einem der niedrigsten Niveaus der letzten drei Jahre», sagte der Chefökonom von S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson. «Die Unternehmen machen sich Sorgen über die Auswirkungen politischer Massnahmen, insbesondere der Zölle.» Sie seien ausserdem besorgt angesichts enttäuschender Exportumsätze, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. «Die Fabriken verzeichnen einen beispiellosen Anstieg der nicht verkauften Lagerbestände», fügte Williamson hinzu.