«Die Marktteilnehmer gingen am Anfang dieser Handelssitzung fest von einer Eskalation aus», sagte Nicholas Frappell von ABC Refinery. Die jüngsten ‌Nachrichten hätten diese Erwartung jedoch «auf den Kopf gestellt - und das war positiv für Gold». Die USA verständigten sich in der Nacht mit dem Iran auf ​eine zweiwöchige Feuerpause und wendeten damit eine weitere Eskalation des ​Krieges vorerst ab. Die daraufhin einbrechenden Ölpreise liessen ​unter Händlern die Hoffnung auf einen Rückgang der Inflation und eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im ‌laufenden Jahr aufkeimen. Die Erwartung einer lockereren Geldpolitik macht bestehende Anleihen mit höheren Kupons im Vergleich zu künftig niedrig verzinsten Papieren attraktiver.