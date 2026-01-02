Am ersten Handelstag des Jahres zeigen sich die Anleger an der Wall ‌Street ‌überwiegend optimistisch. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte zur Eröffnung am Freitag fast 1,5 Prozent höher bei 23'558 Punkten. ​Der breit gefasste S&P-500-Index kletterte um ‌gut ein halbes Prozent ‌auf 6890 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab hingegen leicht nach und lag bei 47'988 Stellen.