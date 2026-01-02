Am ersten Handelstag des Jahres zeigen sich die Anleger an der Wall Street überwiegend optimistisch. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte zur Eröffnung am Freitag fast 1,5 Prozent höher bei 23'558 Punkten. Der breit gefasste S&P-500-Index kletterte um gut ein halbes Prozent auf 6890 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab hingegen leicht nach und lag bei 47'988 Stellen.
«Man sollte daraus keine allzu weitreichenden Schlüsse ziehen, da der erste Handelstag in jüngerer Zeit ein äusserst schlechter Indikator für den weiteren Jahresverlauf gewesen ist», schrieben die Analysten der Deutschen Bank.
Zum Jahresende zeigten sich die US-Anleger vorsichtig, obwohl die wichtigsten Börsenbarometer im Jahresverlauf insgesamt stark angestiegen waren. Börsianer nehmen laut Experten viele Sorgen mit ins neue Jahr - etwa jene rund um den Ukraine-Krieg, die US-Zinsen und eine mögliche Blase bei Technologieaktien.
Im Rampenlicht bei den Einzelwerten stand Baidu mit einem Plus von zehn Prozent. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber teilte mit, dass seine KI-Chip-Tochter Kunlunxin einen Börsenzulassungsantrag bei der Hongkonger Börse eingereicht hat. Dies ebnet dem Unternehmen den Weg für eine Abspaltung und separate Börsennotierung.
(cash/AWP/Reuters)