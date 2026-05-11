Mit dem ​Ausklang der ​Berichtssaison rücken nun wieder makroökonomische Daten und die ⁠Geopolitik in den Fokus. Im Laufe der Woche stehen US-Verbraucherpreise und ​Einzelhandelsumsätze an. Anleger erhoffen sich ⁠davon Hinweise, ob die hohen Energiekosten auf die breitere Wirtschaft übergreifen oder das Konsumverhalten beeinträchtigen. Zudem stehen ‌Daten zu den Erzeugerpreisen und der Industrieproduktion auf der Agenda.