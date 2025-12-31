Die US-Börsen haben den letzten Handelstag des Jahres 2025 am Mittwoch mit ‌Verlusten beendet. ‌Auf Jahressicht verbuchten die wichtigsten Indizes jedoch kräftige, zweistellige Zuwächse. Angetrieben von einer Euphorie um Aktien mit Fokus auf Künstliche ​Intelligenz (KI) war es für die Wall Street ‌das dritte Gewinnjahr in ‌Folge.

Der Leitindex Dow Jones verlor zum Handelsschluss 0,63 Prozent auf 48'063 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,74 Prozent auf 6845 Zähler nach. Der ⁠technologielastige Nasdaq fiel um 0,76 Prozent auf 23'242 Stellen.

Im Gesamtjahr legte der S&P 500 um 16,39 Prozent zu, ​der Nasdaq gewann 20,36 Prozent und der Dow ‌Jones kletterte um 12,97 Prozent. ‍Die Rally wurde von einem unstillbaren Appetit auf KI-Aktien angetrieben, der ​alle drei Indizes in diesem Jahr auf Rekordhöhen trieb.

So erreichte der Chiphersteller Nvidia, dessen Aktie im Jahresverlauf um ‌39 Prozent zulegte, als erstes börsennotiertes ⁠Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fünf Billionen ‌Dollar. Belastet wurde das Börsenjahr von der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident ‍Donald Trump, die im April zu einem Einbruch der Märkte geführt hatte. Analysten verwiesen angesichts ​des dünnen Handelsvolumens zum Jahresende auf Gewinnmitnahmen. 

(Reuters)