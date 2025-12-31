So erreichte der Chiphersteller Nvidia, dessen Aktie im Jahresverlauf um ‌39 Prozent zulegte, als erstes börsennotiertes ⁠Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fünf Billionen ‌Dollar. Belastet wurde das Börsenjahr von der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident ‍Donald Trump, die im April zu einem Einbruch der Märkte geführt hatte. Analysten verwiesen angesichts ​des dünnen Handelsvolumens zum Jahresende auf Gewinnmitnahmen.