Die US-Börsen haben den letzten Handelstag des Jahres 2025 am Mittwoch mit Verlusten beendet. Auf Jahressicht verbuchten die wichtigsten Indizes jedoch kräftige, zweistellige Zuwächse. Angetrieben von einer Euphorie um Aktien mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) war es für die Wall Street das dritte Gewinnjahr in Folge.
So erreichte der Chiphersteller Nvidia, dessen Aktie im Jahresverlauf um 39 Prozent zulegte, als erstes börsennotiertes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fünf Billionen Dollar. Belastet wurde das Börsenjahr von der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die im April zu einem Einbruch der Märkte geführt hatte. Analysten verwiesen angesichts des dünnen Handelsvolumens zum Jahresende auf Gewinnmitnahmen.
(Reuters)