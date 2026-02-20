Kursänderung der Banken

Noch 2022 hatten Wall-Street-Manager Kryptowährungen scharf kritisiert. JPMorgan-Chef Jamie Dimon verglich die Anlageklasse mit «pet rocks» («Haustiersteinen»). Solomon, der damals in seinem Privatjet unterwegs war, soll laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person darüber gescherzt haben, wie Dimon sich eine derart flapsige Bemerkung leisten könne. Auch Solomon hatte Krypto lange skeptisch gesehen, aber nuancierter argumentiert: Er bezeichnete Krypto öffentlich als spekulative Anlage ohne klaren Nutzen.