Der Geschäftsertrag stieg um 3,1 Prozent auf 147,4 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Dies lag unter anderem am stabilen Zinsgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler der Bank. Hier wuchs der Nettoerfolg um 4,0 Prozent auf 114,2 Millionen Franken nach einem sehr starken Wachstum in der Vorjahresperiode von 27,5 Prozent.