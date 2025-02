Die Kundenausleihungen stiegen derweil um 4,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Franken. Bei den Kundengeldern betrug das Plus 3,7 Prozent auf 12 Milliarden. Insgesamt verwaltete die WKB per Ende 2024 Vermögen in Höhe von 16,5 Milliarden Franken (+6,9 Prozent).