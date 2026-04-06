Händler führten die Gewinne unter anderem auf einen möglichen Waffenstillstand zurück. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hiess es am Montag, man habe den USA und dem Iran einen Plan für eine 45-tägige Waffenruhe vorgelegt, in deren Rahmen Friedensgespräche geführt und ein endgültiges Abkommen vorgeschlagen werden solle. In den Kontakten über Nacht hätten die USA darauf bestanden, dass der Iran vor der Verkündung einer Waffenruhe die Strasse von Hormus öffne.
Diese Bedingung wiederum habe Teheran zurückgewiesen. Es gebe einen ständigen Austausch von Nachrichten über den pakistanischen Armeechef und Aussenminister Ishaq Dar. Auch andere Vermittler wie Riad, Kairo und Ankara seien einbezogen. Der Iran wolle die Strasse von Hormus nicht vor einem dauerhaften Abkommen öffnen.