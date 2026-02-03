Einige der Zweifel wurden ausgeräumt, als das Unternehmen im November seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob, nachdem es die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal wird für den 19. Februar erwartet. Jefferies-Analyst Corey Tarlowe sagte, die unter den Erwartungen liegenden Prognosen hätten die Voraussetzungen für weitere positive Überraschungen geschaffen. Er glaubt, dass Walmart weiterhin in den Preis investieren wird, um 2026 Marktanteile zu gewinnen, und hält den Ausblick für konservativ.