Klar: Die Banken verlangen höhere Margen und mehr Eigenkapital (mehr dazu hier). Es gibt aber andere Gründe: Die Diskrepanz zwischen Renditerückgang am Markt und höheren Zinssätzen für Hypotheken hängt unter anderem mit den Pfandbriefen zusammen. Dort blieben die Renditen auf Jahresfrist praktisch unverändert beziehungsweise haben sogar leicht zugelegt, erklärt David Marmet, Chefökonom der Zürcher Kantonalbank (ZKB), gegenüber cash.ch. Für viele Kreditnehmer seien dadurch die Finanzierungskosten höher ausgefallen, als dies aufgrund des Zinsrückgangs auf den ersten Blick zu erwarten gewesen wäre. Ein Pfandbrief ist eine Art Obligation, die von Banken zur langfristigen Refinanzierung von Hypothekenkrediten ausgegeben wird und als besonders sicher gilt.