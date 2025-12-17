Steigende Zinssätze für Hypotheken dürften, wenn überhaupt, erst gegen Ende des neuen Jahres ein Thema werden. Dies hängt in nicht kleinen Teilen von der Entwicklung an der Devisenfront ab. Neigt der Franken wider Erwarten zur Schwäche gepaart mit einer möglichen Leitzinsanhebung durch die EZB, dann dürfte die Zinsen in der Schweiz wieder zu steigen beginnen. In diesem Szenario ist eine Erhöhung des Saron durch die SNB zum Jahresende 2026 nicht auszuschliessen. Auch bei den Festhypotheken könnte es zu Aufschlägen kommen. So prognostiziert die Luzerner Kantonalbank beim 10-jährigen Swap-Satz einen Anstieg auf 0,8 von 0,6 Prozent.