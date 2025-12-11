Die Aktien von Novo Nordisk sind im Jahr 2025 bisher um mehr als 50 Prozent eingebrochen und steuern auf ihr schlechtestes Jahr aller Zeiten zu. Gründe dafür sind enttäuschende Ergebnisse klinischer Studien, mehrere Gewinnwarnungen und ein intensiver Wettbewerb auf dem Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit.
Der Kurssturz hat die herausragenden Gewinne der letzten Jahre, die nach der Zulassung von Novos Medikament Wegovy als Abnehmbehandlung im Jahr 2021 erzielt wurden, praktisch zunichte gemacht. Es ist eine dramatische Wendung für ein Unternehmen, das das Jahr als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas begonnen hatte.
Da das Hauptpatent für Semaglutid - den Hauptwirkstoff von Wegovy und Ozempic - in den USA im Jahr 2032 ausläuft, sind einige Anleger besorgt darüber, woher das zukünftige Umsatzwachstum kommen soll. «Wenn ich mir die aktuelle, organische Produktpipeline ansehe, überzeugt mich diese Situation nicht davon, dass sie beherrschbar ist», sagte Paul Major, Portfoliomanager bei Bellevue Asset Management. Major, der Anfang des Jahres Novo-Aktien verkaufte, sagte, die Aktie werde wahrscheinlich weiter fallen, bis die Anleger einen überzeugenden Katalysator sehen, der sie hinsichtlich des zukünftigen Wachstums von Novo beruhigt.
Die Novo-Befürworter hoffen, dass die anstehenden Zulassungen einer höher dosierten Wegovy-Injektion und einer oralen Version des Medikaments die Wende bringen und die Position des Unternehmens gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly stärken werden. Novo hat in den USA die Zulassung der stärkeren injizierbaren Version von Wegovy im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens beantragt. Für die Tablette peilt das Unternehmen eine Markteinführung Anfang nächsten Jahres an.
Orale Version von Wegovy kann als Katalysator für Erholung des Aktienkurses von Novo dienen
«Vorausgesetzt, die Zulassungen erfolgen und die Markteinführung ist erfolgreich, könnten sowohl eine höher dosierte Injektion als auch eine orale Version von Wegovy als Katalysatoren für die Erholung des Aktienkurses von Novo dienen», sagte Gregoire Biollaz, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management, die Novo-Aktien in ihrem Longevity-Fonds hält. «Das derzeit von Novo auf dem Markt befindliche Medikament zur Gewichtsreduktion führt zu einem geringeren Gewichtsverlust als das von Lilly – daher hat Lilly eine stärkere Marketingbotschaft.»
Preisgestaltung und Verfügbarkeit der Pille werden entscheidend sein. Sollte es Novo gelingen, sein Medikament vor dem von Lilly auf den Markt zu bringen, werden Investoren genau beobachten, wie das Unternehmen seinen First-Mover-Vorteil nutzt - etwas, das ihm mit dem injizierbaren Medikament Wegovy im Jahr 2021 nicht gelang.
Die Markteinführung wird von einem neuen CEO und einem neu formierten Vorstand unter der Leitung des langjährigen Managers Lars Rebien Sorensen geleitet, der das vorherige Management dafür kritisierte, zu langsam auf die Herausforderungen des US-Marktes reagiert zu haben. Mike Doustdar, der im August die Position des CEO übernahm, sagte letzten Monat, Novo verfüge über «mehr als genug» Tabletten für die geplante Markteinführung. Das Unternehmen bestätigte ausserdem, dass es sich in ersten Gesprächen mit Hims & Hers Health befinde, um die Pille gegen Fettleibigkeit über deren Telemedizin-Plattform zu vertreiben.
Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt und werden diesmal deutlich besser sein und die Umsetzung besser gestalten», sagte Sebastien Malafosse, Portfoliomanager bei Edmond de Rothschild Asset Management. Was das Unternehmen und den Kursverfall seiner Aktie in diesem Jahr betrifft, glaubt Malafosse, dass sich Novo in einer Übergangsphase befindet. «Novo ist definitiv nicht tot», sagte Malafosse, der Novo-Aktien hält.
Auch Aktie von Zealand Pharma ist gefallen
Ein direkter Vergleich von Novos Medikament CagriSema mit Lillys Zepbound wird 2026 ein weiterer Schwerpunkt sein, während Novos erste Prognose für das Jahr ebenfalls entscheidend für die Stimmung sein wird. Analystenschätzungen, die von Bloomberg erfasst werden, deuten darauf hin, dass die Umsätze 2026 sinken könnten, ein deutlicher Kontrast zum Wachstum von 25 bis 30 Prozent, das Novo in seinen Boomjahren verzeichnete. Klarheit darüber «könnte die letzte Belastung für die Aktie sein», sagte Biollaz von Pictet.
Die Analystengemeinschaft ist weiterhin überwiegend positiv gegenüber Novo eingestellt, wobei 17 der 33 von Bloomberg erfassten Firmen die Aktie zum Börsenschluss am Mittwoch zum Kauf empfahlen. Für einige, wie beispielsweise Kerry Holford von Berenberg, ist der Kursverfall zu weit gegangen und eine höhere Bewertung gerechtfertigt. «Auf dem aktuellen Niveau spiegelt der Aktienkurs nur einen begrenzten Pipeline-Wert wider», schrieb Holford letzte Woche in einer Mitteilung. «Angesichts der starken F&E-Ertragsbilanz von Novo sind wir bereit, für die Pipeline einen höheren Aufschlag zu zahlen.»
Die Novo-Aktie wird mit dem rund 14-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt - etwa der Hälfte ihrer durchschnittlichen Bewertung der letzten fünf Jahre. Sie ist ausserdem mehr als 10 Prozent günstiger als der MSCI World Pharmaceuticals Index.
Novo ist nicht die einzige europäische Aktie im Bereich Adipositas, die in diesem Jahr Schwierigkeiten hatte. Die Aktien von Zealand Pharma sind um fast 30 Prozent gefallen. Die Lilly-Aktie hingegen ist um mehr als 25 Prozent gestiegen.
«Der Markt hat sich positioniert und glaubt, dass nur Lilly von dem enormen Marktwachstum profitieren wird, was meiner Meinung nach eine ziemlich extreme Einschätzung ist», sagte Malafosse von Edmond de Rothschild. «Lilly gewinnt derzeit die meisten Neupatienten, aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird.»
(Bloomberg/cash)