Die Markteinführung wird von einem neuen CEO und einem neu formierten Vorstand unter der Leitung des langjährigen Managers Lars Rebien Sorensen geleitet, der das vorherige Management dafür kritisierte, zu langsam auf die Herausforderungen des US-Marktes reagiert zu haben. Mike Doustdar, der im August die Position des CEO übernahm, sagte letzten Monat, Novo verfüge über «mehr als genug» Tabletten für die geplante Markteinführung. Das Unternehmen bestätigte ausserdem, dass es sich in ersten Gesprächen mit Hims & Hers Health befinde, um die Pille gegen Fettleibigkeit über deren Telemedizin-Plattform zu vertreiben.