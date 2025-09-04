Er hoffe, die Zentralbank werde ein Abgleiten in eine Rezession nicht zulassen, sagte Gref am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok. Die erwarteten Zinssenkungen von derzeit 18 auf 14 Prozent bis zum Jahresende reichten nicht aus, um die Wirtschaft wiederzubeleben. «Es ist wichtig, aus dieser Phase der kontrollierten Abkühlung der Wirtschaft herauszukommen», sagte Gref. «Die Wiederbelebung der Wirtschaft wird viel schwieriger sein als ihre Abkühlung.» Bei dem derzeitigen Inflationsniveau liege der Zinssatz, bei dem man auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen könne, bei zwölf Prozent oder darunter.