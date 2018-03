Sie heissen Mini-Futures und Warrants, verfügen zum Teil über ein "Knock Out" und hängen machmal davon ab, ob ein Wertpapier einen "Strike" berührt: Die Rede ist von Hebelprodukten. Diese Finanzvehikel verwenden einen Basiswert, beispielsweise eine Aktie, und versehen diese mit einem "Hebel". Wie sie genau funktionieren, wird im Kasten unten erklärt.

Hebelprodukte haben im wesentlichen gemeinsam, dass sie mit relativ geringem Einsatz von Kapital hohe Renditen ermöglichen. Weil dies aber unter der Inkaufnahme geschieht, dass das eingesetzte Geld zum manchmal verloren gehen kann, haben sie den Ruf von Zocker-Investments. Privatanleger mit moderater Risikofähigkeit werden vor ihnen in der Regel gewarnt.

Versicherer und Bitcoin

Fest steht: Seit Anfang Jahr wurden Hebelprodukte gut nachgefragt. Erhebungen von Derivate Partners zufolge beliefen sich die Umsätze von Hebelprodukten zwischen 600 und 700 Millionen Franken monatlich. In den zehn Monaten davor lagen die Werte teils deutlich tiefer, wie der Informationsdienstleister für strukturierte Produkte errechnet hat.

Umsätze mit Hebelprodukten in der Schweiz in Millionen Franken (Grafik: Derivative Partners AG).

Der Grund dürfte einigermassen einleuchten: Eine höhere Volatilität lässt auch die Umsätze bei Hebelprodukten emporschnellen. Und an Kursschwankungen mangelte es in den turbulenten seit Beginn dieses Jahres bekanntermassen nicht, auch wenn die Volatiltät im März etwas zurückgegangen ist.

Die Märkte setzten dabei auf interessante Basiswerte, womit sie bei genauer Betrachtung Anhaltspunkte zu Markt-Stimmungen geben. Bei Warrants war das umsatzstärkste Produkt im Februar ein Put-Warrant auf den Swiss Market Index SMI. Diese Anleger gehen davon aus, dass der Leitindex innerhalb bestimmter Laufzeiten im Kurs sinkt.

Top-Trades bei Warrants (Februar 2018)

Symbol Basiswert Attribut Emittent Umsatz (Mio. Fr.) Trades SMIAWZ SMI fallend ZKB 3,02 120 SREABZ Swiss Re steigend ZKB 2,91 64 ROGCEZ Roche steigend ZKB 3,04 23 WAMCGV AMS steigend Vontobel 7,05 15 WAMCFV AMS steigend Vontobel 5,20 5

Tabellen: Derivative Partners AG

Call-Warrants gab es besonders häufig für Swiss Re, Roche und AMS. Dass gerade bei Börsen-Turbulenzen bei defensiven Aktien wie Swiss Re und Roche auf Kurssteigerungen gesetzt wird, ist nicht erstaunlich. Die Aktie des Halbleiterherstellers AMS wiederum ist ein viel gehandelter Titel, dessen Kurs am Markt zum Teil deutlich schwankt. Da noch einen Hebel daranzusetzen, ist natürlich eine Verlockung. Allerdings wurden auf AMS im Februar nur 20 Trades vorgenommen, im Gegensatz etwa zum SMI, wo 120 Trades stattfanden.

Bei Warrants mit Knock-Out wurde mit rund 20 Millionen Franken am meisten Geld in einen Call-Warrant der Bank Julius Bär auf der Swiss-Life-Aktie gesetzt. Doch nur etwas weniger Geld, 18 Millionen Franken, floss in einen ebenfalls von Julius Bär emittierten Put-Warrant, ebenfalls auf Swiss Life. Ein Teil der Investoren ging vom Überschreiten gewisser Kursmarken aus, der andere Teil ein Unterschreiten. Ganz klar: Da werden Wetten abgeschlossen.

Top-Trades bei Mini-Futures (Februar 2018)

Symbol Basiswert Attribut Emittent Umsatz (Mio. Fr.) Trades MXBTTV Bitcoin (BTC/USD) fallend Vontobel 7,51 403 MXAGB Silber steigend Vontobel 3,60 72 D11RCH Dax Index Future Dec 2017 fallend Raiffeisen 19,91 58 D12RCH Dax Index Future Dec 2017 steigend Raiffeisen 3,85 44 MUHAKV Swatch steigend Vontobel 3,20 25

Bei Mini-Futures sammelte am meisten Investorengeld ein Short-Vehikel auf dem Dax ein. Der deutsche Leitindex ist bei Schweizer Emittenten und Anlegern ganz allgemein ein beliebter Basiswert. Am meisten Trades, 403 an der Zahl, aber gab es bei einem ganz anderen Basiswert: Bitcoin, und zwar als Put-Warrant. Nach dem Krypto-Hype vor dem Jahreswechsel fiel der Bitcoin-Kurs um die Hälfte zusammen – und nun wollen Anleger mit den sinkenden Bitcoin-Kursen nochmals Geld machen.

Auch Absicherungsgedanke spielt eine Rolle

Wer Hebelprodukte einsetzt, muss die Kurse eng verfolgen und so gewissermassen gegenteilig vorgehen wie beim "Buy-and-Hold"-Anlegen. Hebel sollte man nur auf Basiswerte anwenden, von denen man eine gewisse Vorstellung hat, wie sie sich entwickeln könnten: Wer heute einen Call-Warrant auf die Credit-Suisse-Aktie kauft, glaubt möglicherweise den jüngsten Aussagen von Konzernchef Tidjane Thiam, dass die Restrukturierung die Bank bald deutlich profitabler machen werde. Dies würde ja den Aktienkurs antreiben, wenn keine anderen Probleme dazwischenkommen.

Allerdings verwenden nicht nur Zocker oder Wagemutige Hebelprodukte. Sie werden auch für Absicherungen eingesetzt. Dies geht beispielsweise so: Ein Investor hält beispielsweise eine grössere Zahl von Aktien deutscher Blue-Chips, bei denen er hofft, dass die Kurse steigen. Gleichzeitig kann er aber einen Put-Warrant oder auch einen Short-Mini-Future auf dem Leitindex Dax kaufen. Falls die Kurse sinken und der Leitindex insgesamt zurückfällt, gewinnt das Hebelprodukt an Wert.

Ein solches Manöver erfordert ein gewisses Finanzmarktwissen, und das Absicherungsgeschäft muss genau ausrechnet werden. Gelingt dies, hat der Investor ein Mittel, um den Verlust durch fallende Aktienkurse auszugleichen. Seine Kosten für den Put-Warrant in diesem Falle stellen eine Art Versicherungsprämie dar.