An umfangreichen Bank-Beteiligungen hielt Berkshire Hathaway fest. Zum Ende des dritten Quartals hielt die Gesellschaft 306 Milliarden Dollar an Aktien von Bank of America und American Express. Dies entspricht rund 17 Prozent des gesamten Portfolio. Verkäufe gab es allerdings im dritten Quartal bei U.S. Bancorp und der Bank BNY Mellon. Komplett abgestossen wurden Aktien der Immobilien-Anlagegesellschaft Store Capital.