Die grösste Position von Berkshire im Tech-Bereich ist immer noch Apple. "Apple ist anders als die anderen Unternehmen, in die wir investiert sind. Es ist einfach ein besseres Unternehmen“, sagte Buffett während der letzten Jahrestagung von Berkshire in Omaha, Nebraska. Berkshire investierte im Mai 2016 eine Milliarde Dollar in Apple und hat diese Beteiligung bis März 2023 auf 151 Milliarden Dollar ausgebaut. Mittlerweile macht Apple mit 46 Prozent fast die Hälfte seines 328-Milliarden-Dollar-Aktienportfolios aus.