Buffett zufolge war es Munger, der ihn davon überzeugte, sich auch Firmen anzuschauen, deren Aktien korrekt bewertet sind. «Charlie hat mich dazu gebracht, nicht nur Schnäppchen zu kaufen, wie Ben Graham es mir beigebracht hatte», sagte Buffett. «Es war die Macht von Charlies Verstand. Er hat meinen Horizont erweitert.» In einem Aktionärsbrief von 1989 formulierte Buffett dies mit einem zwischen berühmten englischen Wortspiel um die Bedeutungen des Wortes «fair» aus - «It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price» - und schrieb diese Erkenntnis Munger zu: «Charlie hat das früh begriffen; ich war ein langsamer Schüler.»