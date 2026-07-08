Warteck Invest hat die Geschäftsleitung wie bereits im März angekündigt erweitert. Per 1. Januar 2027 übernimmt Mireille Lehmann die Rolle als Chief Development Officer, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.
Mit der Ernennung will das Immobilienunternehmen die Entwicklungsaktivitäten verstärken und künftig stärker in Projekte im frühen Entwicklungsstadium investieren. Durch Eigenleistungen sollen Mehrwerte für die Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen werden, wie es in der Mitteilung heisst.
Lehmann bringe langjährige Erfahrung als Projektleiterin sowie als Leiterin Bau und Entwicklung mit, so das Communiqué. Aktuell ist sie noch als Leiterin Bau und Entwicklung in der Geschäftsleitung bei Intershop tätig.
(AWP)