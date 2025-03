Konkret stieg der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT um 35 Prozent auf 35,9 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Grund dafür seien einerseits die höheren Mieteinnahmen. Andererseits sei die Neubewertung der Liegenschaften im vergangenen Geschäftsjahr wieder positiv ausgefallen. Der Marktwert des Immobilienportfolios lag bei 1,04 Milliarden per Ende 2024, was einem Plus von 1,0 Prozent entspricht. Ohne Neubewertungseffekt stieg der EBIT um 14 Prozent auf 34,5 Millionen.